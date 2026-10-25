JNU ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ, ABVP ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

JNU ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ, ABVP ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ABVP ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ 'ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ' ਅਤੇ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
Published : October 25, 2026 at 7:06 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ "ਰਿਹਾਅ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ" ਅਤੇ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੀ ਜੇਐਨਯੂ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਏਬੀਵੀਪੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ :
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ "ਫਰੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ" ਅਤੇ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ:
ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ :
ਏਬੀਵੀਪੀ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਯੰਕ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਏਬੀਵੀਪੀ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ:
ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।