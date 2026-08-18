'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ' ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ? ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਹਾਈਜੈਕ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
Published : August 18, 2026 at 1:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, 'ਆਪ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ "ਹਾਈਜੈਕ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ।'
#WATCH | Delhi: On the young leadership that has emerged from the protest at Jantar Mantar, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The students' concerns are valid, but the attempt by the Aam Aadmi Party and others to hijack the situation is not right. Abhijeet Dipke… pic.twitter.com/i1rHxRrDcs— ANI (@ANI) August 18, 2026
"ਆਪ ਵਰਕਰ ਹੈ ਦੀਪਕੇ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਵਿਦਿਆਰਥੀ' ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: On the young leadership that has emerged from the protest at Jantar Mantar, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " the students' concerns are valid, but the attempt by the aam aadmi party and others to hijack the situation is not right. abhijeet dipke… pic.twitter.com/i1rHxRrDcs— ANI (@ANI) August 18, 2026
ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਵਾਇਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।'
'ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਨ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹੈ।" ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ'
ਦੀਪਕੇ ਨੇ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ "ਕਾਕਰੋਚਾਂ" ਅਤੇ "ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ" ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਪਕੇ ਦੀਆਂ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜੋ 'ਆਪ' ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।" ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਕੂਲ ਫਿਕਸ ਕਰੋ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਨੂੰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।