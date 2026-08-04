E20 Protest: 'ਦੇਸ਼ 'ਤੇ E20 ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ', ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : August 4, 2026 at 12:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 233,238 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
#WATCH | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "I want to say that PM Modi should not come under pressure from US President Trump. He should stop buying ethanol from the USA and stop imposing E20 on our country. I hope that the Prime Minister will call us. We have… https://t.co/HCiUUO0dW0 pic.twitter.com/xCNkecugvT— ANI (@ANI) August 4, 2026
'ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ E20 ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
#WATCH | Delhi: AAP leader Anurag Dhanda says, " people are very upset; they are in trouble. 30 crore vehicles are on the verge of being damaged, and the prime minister is not listening to anyone. ethanol is being imposed only under the pressure of us president trump... the waste… https://t.co/HCiUUO0dW0 pic.twitter.com/k6bMD9qFy3— ANI (@ANI) August 4, 2026
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ: ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ; ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। 30 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਈਥਾਨੌਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ।"
#WATCH | Delhi: AAP State President Saurabh Bhardwaj says, " we have spoken to the police officers about the fact that people have come here with lakhs of petitions... we want to give the petition to the prime minister and want him to hold a discussion on ethanol... there should… https://t.co/HCiUUO0dW0 pic.twitter.com/hYZuq8GJI4— ANI (@ANI) August 4, 2026
'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh participates in the march led by AAP National Convenor Arvind Kejriwal to the PM's residence against E20 fuel. pic.twitter.com/2gy7C8L4cl— ANI (@ANI) August 4, 2026
'ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ'
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
#WATCH | Delhi | AAP National Convenor Arvind Kejriwal will lead a march to the PM's residence against E20 fuel today— ANI (@ANI) August 4, 2026
He says, " it is not right how the pm under pressure from trump is importing ethanol from the us and forcing it on the public here. more than 2 lakh people have… pic.twitter.com/HnZIPxRHwI
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
E20 के विरोध में 2,30,000 से अधिक Petitions के साथ PM आवास तक मार्च | LIVE https://t.co/0ZizEF9cGb— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 4, 2026