AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
Published : October 21, 2025 at 9:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI 218 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵਧ ਕੇ 301 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 83 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ AQI 328 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 360 ਸੀ , ਭਾਵ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 32 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ।
VIDEO | During a press conference, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) says, “Aam Admi Party have been continuously saying that why didn’t we do cloud seeding? They are so wasted in revenge, I want to tell them that the cloud seeding which they are talking… pic.twitter.com/QBSKI5RDA4— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2025
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 345 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 356 ਹੋ ਗਈ - ਸਿਰਫ਼ 11 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਡ-ਈਵਨ ਨਿਯਮਾਂ, ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, " i want to show you how the aam aadmi party is deliberately forcing farmers to burn stubble in punjab by covering their faces... farmers don't want to burn stubble, but they were told to do so. they've been forced to burn… pic.twitter.com/eWvV3bp3wQ— ANI (@ANI) October 21, 2025
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, " they (aap) are deliberately bringing diwali, sanatana dharma, and hinduism into the picture... arvind kejriwal first deliberately banned firecrackers in delhi to garner the votes of a particular community, to appease them.… pic.twitter.com/7rAfAgZV8Z— ANI (@ANI) October 21, 2025
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ AQI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ AAP ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।