ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਕਾਲਭੈਰਵ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : July 8, 2026 at 6:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਕਾਲਭੈਰਵ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- 8 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
- ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਯੋਗ: ਅਤਿਗੰਦ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
- ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:28 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:23 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 12:53 ਏਐਮ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 01:09 ਪੀਐਮ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:26 ਤੋਂ 14:10
- ਯਮਗੰਡ: 07:12 ਤੋਂ 08:57
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 16:40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:26 ਤੋਂ 14:10 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।