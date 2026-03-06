ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਉਠਾਓ ਫਾਇਦਾ
ਚੇਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ।
Published : March 6, 2026 at 6:45 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਚੇਤ
- ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਗੰਡ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਹਸਤ
- ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 06:42 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:23 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 09:14 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 08:01 ਵਜੇ(7 ਮਾਰਚ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 11:05 ਤੋਂ 12:33
- ਯਮਗੰਡ: 15:28 ਤੋਂ 16:56
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 11:05 ਤੋਂ 12:33 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।