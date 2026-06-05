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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

AAJ DA PANCHANG
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 5, 2026 at 6:32 AM IST

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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 5 ਜੂਨ, 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • 5 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  • ਯੋਗ: ਬ੍ਰਹਮਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਰਵਣ
  • ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:21 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:17 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 23:19
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 09:15
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:35 ਤੋਂ 12:19
  • ਯਮਗੰਡ: 15:48 ਤੋਂ 17:33

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 23:20 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 10:35 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:19 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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PANCHANG 5 JUNE 2026
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
TODAYS PANCHANG
5 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
AAJ DA PANCHANG

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