ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 6:57 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 5 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
ਯੋਗ: ਆਯੁਸ਼ਯਮਨ
ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ
ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:27 ਵਜੇ
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:24 ਵਜੇ
ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 11:09 ਵਜੇ
ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 10:23 ਵਜੇ(6 ਜੁਲਾਈ)
ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:39 ਤੋਂ 19:24
ਯਮਗੰਡ: 12:25 ਤੋਂ 14:10
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 17:39 ਵਜੇ ਤੋਂ 19:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।