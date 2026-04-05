ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : April 5, 2026 at 6:45 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
- ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਵਜਰ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਵਿਸ਼ਾਖਾ
- ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 06:07 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:41 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 21:59 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 08:08 ਵਜੇ(6 ਅਪ੍ਰੈਲ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:07 ਤੋਂ 18:41
- ਯਮਗੰਡ: 12:24 ਤੋਂ 13:58
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਤਰਾਗਨੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਿਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 17:07 ਵਜੇ ਤੋਂ 18:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।