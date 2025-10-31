ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਨੌਮੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜ
ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਸ਼ੈ ਨੌਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਗਧਾਤਰੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਯੋਗ: ਗੰਡ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠਾ
- ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:43 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:02 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 2:16 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੇਰ ਰਾਤ 1:44 ਵਜੇ (1 ਨਵੰਬਰ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:58 ਤੋਂ 12:23
- ਯਮਗੰਡ: 15:12 ਤੋਂ 16:37
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਲ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 10:58 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।