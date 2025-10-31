ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਨੌਮੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜ

ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

AAJ DA PANCHANG
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2025 at 6:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਸ਼ੈ ਨੌਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਗਧਾਤਰੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਯੋਗ: ਗੰਡ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠਾ
  • ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:43 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:02 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 2:16 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੇਰ ਰਾਤ 1:44 ਵਜੇ (1 ਨਵੰਬਰ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:58 ਤੋਂ 12:23
  • ਯਮਗੰਡ: 15:12 ਤੋਂ 16:37

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਲ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 10:58 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

PANCHANG 31 OCTOBER
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
TODAYS PANCHANG
AAJ DA PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.