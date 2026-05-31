ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ

ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

AAJ DA PANCHANG
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 31, 2026 at 6:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 31 ਮਈ, 2026, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • 31 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
  • ਪੱਖ: ਪੂਰਨਿਮਾ
  • ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਪੂਰਨਿਮਾ
  • ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
  • ਕਰਨ: ਬਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:22 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:15 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 19:36
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:31 ਤੋਂ 19:15
  • ਯਮਗੰਡ: 12:19 ਤੋਂ 14:03

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਇੱਕ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 17:31 ਵਜੇ ਤੋਂ 19:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

PANCHANG 31 MAY 2026
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
TODAYS PANCHANG
31 ਮਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
AAJ DA PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.