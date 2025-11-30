ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਰੀਕ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • 30 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  • ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  • ਯੋਗ: ਵਜਰਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਭਾਦਰਪਦ
  • ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੀਨ
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:02 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 5:53 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 1:49 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੇਰ ਰਾਤ 2:36 ਵਜੇ (1 ਦਸੰਬਰ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:31 ਤੋਂ 17:53
  • ਯਮਗੰਡ: 12:27 ਤੋਂ 13:49

ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਭਾਦਰਪਦ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਹੀਰਬੁਧਨਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 16:31 ਵਜੇ ਤੋਂ 17:53 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

30 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
TODAYS PANCHANG
PANCHANG 30 NOVEMBER
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
AAJ DA PANCHANG

