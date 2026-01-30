ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ, ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ, ਜਯਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਲਣ

ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 30, 2026

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਯਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਹੈ। ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • 30 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਵੈਦਰੁਤੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਰਦਰਾ
  • ਕਰਣ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:11 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 5:57 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 3:06 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 5:54 ਵਜੇ (31 ਜਨਵਰੀ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 11:14 ਤੋਂ 12:34
  • ਯਮਗੰਡ: 15:16 ਤੋਂ 16:37

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 11:14 ਤੋਂ 12:34 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
TODAYS PANCHANG
PANCHANG 30 JANUARY 2026
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
AAJ DA PANCHANG

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

