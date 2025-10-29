ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੂਕਾਲ
ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : October 29, 2025 at 6:42 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 29 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਯੋਗ: ਧ੍ਰਿਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਸਾਧ
- ਕਰਣ: ਵਣਿਜ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:42 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:03 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 1:04 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 11:41 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:23 ਤੋਂ 13:48 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 8:07 ਤੋਂ 9:32 ਤੱਕ
ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਮਾਂ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:23 ਤੋਂ 13:48 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।