ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਵੀ ਯੋਗ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਰੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 6:41 AM IST

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • 28 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਯੋਗ: ਵਿਆਘਟਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ
  • ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:01 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 5:53 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 12:47 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 12:32 ਵਜੇ (ਨਵੰਬਰ 29)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 11:05 ਤੋਂ 12:27
  • ਯਮਗੰਡ: 15:10 ਤੋਂ 16:31

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 20:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 11:05 ਤੋਂ 12:27 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

