ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਧਨ-ਉਤਪਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਉਠਾਓ ਇਸਦਾ ਲਾਭ
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : May 27, 2026 at 6:58 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 27 ਮਈ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ-ਉਤਪਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
- 27 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜੇਠ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਵਿਆਤਿਪਤ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਹਸਤ
- ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:24 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:12 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 15:51 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 03:01, ਮਈ 28
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:18 ਤੋਂ 14:02
- ਯਮਗੰਡ: 07:07 ਤੋਂ 08:51
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:18 ਤੋਂ 14:02 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।