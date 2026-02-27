ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲਕੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
Published : February 27, 2026 at 6:33 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ-ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਲਕੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 27 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਨ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਆਯੁਸ਼ਯਮਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਰਦਰਾ
- ਕਰਣ: ਵਣਿਜ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:49 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:19 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 2:01 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 4:38 ਵਜੇ (28 ਫਰਵਰੀ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 11:08 ਤੋਂ 12:34
- ਯਮਗੰਡ: 15:26 ਤੋਂ 16:52
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:08 ਤੋਂ 12:34 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।