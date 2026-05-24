ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਐਤਵਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।
Published : May 24, 2026 at 7:21 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 24 ਮਈ 2026 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 24 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜੇਠ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਯੋਗ: ਹਰਸ਼ਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਫਲਗੁਨੀ
- ਕਰਣ: ਬਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:25 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:11 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 13:03 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 01:35 ਵਜੇ, 25 ਮਈ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:27 ਤੋਂ 19:11
- ਯਮਗੰਡ: 12:18 ਤੋਂ 14:01
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਸ਼ਾਮ 17:27 ਵਜੇ ਤੋਂ 19:11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।