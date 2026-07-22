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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਵੋਗੇ ਸਫਲ

ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।

PANCHANG 22 JULY 2026
22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 22, 2026 at 6:49 AM IST

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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • 22 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਯੋਗ: ਸਾਧ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸਵਾਤੀ
  • ਕਰਣ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਕ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:35 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:19 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 01:40 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 12:39 ਵਜੇ, 23 ਜੁਲਾਈ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:27 ਤੋਂ 14:10
  • ਯਮਗੰਡ: 07:18 ਤੋਂ 09:01

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:27 ਤੋਂ 14:10 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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PANCHANG 22 JULY 2026
22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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