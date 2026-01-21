ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੂਕਾਲ
ਮਾਘ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।
Published : January 21, 2026 at 6:41 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 21 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਵਿਆਤਿਪਤ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠਾ
- ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 07:15 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 05:50 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 08.51 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:: ਰਾਤ 08.20 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:32 ਤੋਂ 13:52
- ਯਮਗੰਡ: 08:34 ਤੋਂ 09:54
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:32 ਤੋਂ 13:52 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੂਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।