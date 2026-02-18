ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ
ਫਾਲਗੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਰੀਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
Published : February 18, 2026 at 6:35 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 18 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 18 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਨ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ
- ਕਰਣ: ਨਾਗ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:58 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:12 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:23 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 7:10 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:35 ਤੋਂ 13:59
- ਯਮਗੰਡ: 08:22 ਤੋਂ 09:46
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:35 ਤੋਂ 13:59 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।