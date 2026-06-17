ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੌਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

AAJ DA PANCHANG
17 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 17 ਜੂਨ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ ਗੌਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • 17 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜੇਠ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  • ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  • ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਾਸੁ
  • ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:21 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:22 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:31
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 21:43
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:22 ਤੋਂ 14:07
  • ਯਮਗੰਡ: 07:06 ਤੋਂ 08:52

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸੂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:20 ਤੱਕ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:22 ਤੋਂ 14:07 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

17 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
TODAYS PANCHANG
PANCHANG 17 JUNE 2026
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
AAJ DA PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.