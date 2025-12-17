ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

PANCHANG 17 DECEMBER
17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ ਵੀ ਹੈ।

  • 17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਪੌਸ਼
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਸੁਕਰਮਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਵਿਸ਼ਾਖਾ
  • ਕਰਨ: ਗਰ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:13 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 5:57 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 5:37 ਵਜੇ (18 ਦਸੰਬਰ)
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 3:12 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:35 ਤੋਂ 13:55
  • ਯਮਗੰਡ: 08:34 ਤੋਂ 09:54

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਤਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:35 ਤੋਂ 13:55 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

