ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ਤੀਲਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਤਰਾਇਣ, ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ਤੀਲਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਤਰਾਇਣ, ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Published : January 14, 2026 at 6:33 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 14 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤੀਲਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
- 14 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
- ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਗੰਡ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
- ਕਰਣ: ਬਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:16 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 5:44 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਤੜਕੇ 4:26 ਵਜੇ (15 ਜਨਵਰੀ)
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 1:49 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:30 ਤੋਂ 13:48
- ਯਮਗੰਡ: 08:35 ਤੋਂ 09:53
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 3:20 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 16:40 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 12:30 ਤੋਂ 13:48 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।