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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ

ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਨੰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

AAJ DA PANCHANG
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 6:34 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 12 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ।

  • 12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਵ੍ਰਿਧੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੋਹਿਣੀ
  • ਕਰਣ: ਗਰ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 05:30 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:23 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 04:30 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 05:35 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:39 ਤੋਂ 19:23
  • ਯਮਗੰਡ: 12:26 ਤੋਂ 14:10

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਸ਼ਾਮ 17:39 ਵਜੇ ਤੋਂ 19:23 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
12 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
PANCHANG 12 JULY 2026
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AAJ DA PANCHANG

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