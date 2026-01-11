ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਤਵਾਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

PANCHANG 11 JANUARY 2026
11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 11, 2026 at 6:32 AM IST

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 11 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • 11 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਯੋਗ: ਸੁਕਰਮਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿਤਰਾ
  • ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 7:16 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 5:41 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੇਰ ਰਾਤ 01:38 ਵਜੇ (12 ਜਨਵਰੀ)
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 12:04 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:23 ਤੋਂ 17:41
  • ਯਮਗੰਡ: 12:29 ਤੋਂ 13:47

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹਲਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਮੁਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ 16:23 ਵਜੇ ਤੋਂ 17:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

