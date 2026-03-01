ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਫਾਲਗੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
Published : March 1, 2026 at 6:50 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 1 ਮਾਰਚ, 2026, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਵੀ ਪੁਸ਼ਯ ਯੋਗ, ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
- 1 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਨ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ੋਭਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਸ਼ਯ
- ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਕ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:47 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:20 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 4:16 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ (2 ਮਾਰਚ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:53 ਤੋਂ 18:20 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 12:34 ਤੋਂ 14:00 ਤੱਕ
ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਯ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਸ਼ਾਮ 16:53 ਵਜੇ ਤੋਂ 18:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।