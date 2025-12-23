ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 23 December: ਕੰਨਿਆ (VIRGO)-ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਥੁਨ (GEMINI)-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨੇਹ-ਪਿਆਰ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : December 23, 2025 at 7:34 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਲਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ, ਸਨੇਹ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਲਾਭ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼-ਖਬਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਸ ਖੇਡੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ, ਪੈਸਾ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖੋਵੋਗੇ! ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਖੋਜ, ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।