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5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਓ ਯੋਜਨਾ , ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਲਤਾ

ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ।

Rahul Kal Time
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 10:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
  2. ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  3. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਨਵਮੀ
  5. ਯੋਗ: ਵਜਰ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮ੍ਰਿਗਸ਼ੀਰਸ਼
  7. ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:00:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:39:00 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 12:33:00 AM, 6 ਸਤੰਬਰ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 02:09 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:10 ਤੋਂ 10:45 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 13:54 ਤੋਂ 15:29 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ੀਰਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10:20 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿਆਹ, ਦੀਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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