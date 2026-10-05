5 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
Panchang 5 October: ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ।
Published : October 5, 2026 at 10:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਵਿਨ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਦਸ਼ਮੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਸ਼ਿਆ
- ਕਰਣ: ਵਣਿਜ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਰਕ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:16:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:03:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 01:48:00 AM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 02:42:00 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:44 ਤੋਂ 09:12 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 10:41 ਤੋਂ 12:09 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਯ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 7:44 ਤੋਂ 9:12 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।