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3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ।

Aaj Da Panchang
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 9:07 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  3. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਕਸ਼ ਸਪਤਮੀ
  5. ਯੋਗ: ਵਰੀਯਾਨ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਆਦ੍ਰਾ
  7. ਕਰਣ: ਬਵ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਿਥੁਨ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:15:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:05:00 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 11:30:00 AM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 01:02:00 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:12 ਤੋਂ 10:41 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 13:39 ਤੋਂ 15:07 ਤੱਕ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਅਰਦ੍ਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:12 ਤੋਂ 10:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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