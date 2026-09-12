12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਗ੍ਰਹਿ-ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ

12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਗ੍ਰਹਿ-ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ
Panchang 12 September:ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ।
Published : September 12, 2026 at 10:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਪੰਦਰਵਾੜਾ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਯੋਗ: ਸ਼ੁਭ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਫਾਲਗੁਨੀ
- ਕਰਨਾ: ਨਾਗਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 06:04:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 06:30:00
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸਵੇਰੇ 07:09
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ : 09:10 ਤੋਂ 10:44 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 13:50 ਤੋਂ 15:24 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਫਾਲਗੁਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 9:10 ਤੋਂ 10:44 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।