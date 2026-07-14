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Panchang 14 July : ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ।

Aaj Da Panchang
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 7:24 AM IST

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Panchang 14 July 2026 : ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਤਿਥੀ: ਅਮਾਵੱਸਿਆ
  • ਯੋਗ: ਵਿਆਘਾਤ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਸੂ
  • ਕਰਣ: ਨਾਗ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:30:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:22:00 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਨਹੀਂ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:38:00 PM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:54 ਤੋਂ 17:38 ਤੱਕ
  • ਯਮਗੰਡ: 10:43 ਤੋਂ 12:26 ਤੱਕ

ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 15:54 ਤੋਂ 17:38 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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