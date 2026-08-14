ETV Bharat / bharat

Panchang 14 August: ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ।

panchang
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2026 at 7:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ, 2026, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਸ਼੍ਰਾਵਣ
  3. ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
  5. ਯੋਗ: ਪਰਿਧ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾਫਾਲਗੁਨੀ
  7. ਕਰਣ: ਬਲਵ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਰਕ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:48:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:02:00 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 07:20:00 AM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 08:00:00 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:46 ਤੋਂ 12:25 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 15:44 ਤੋਂ 17:23 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 10:46 ਤੋਂ 12:25 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

PANCHANG 14 AUGUST
AAJ DA PANCHANG
WEDDING SHOPPING SHUBH TIME
ਪੰਚਾਂਗ
TODAY PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.