7 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣੋ
ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 6:27 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ।
7 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿਤਰਾ
- ਕਾਰਨ: ਵਪਾਰਕ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 06:38:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 05:31:00
- ਚੰਦਰਮਾ : 05:54 AM, 08 ਨਵੰਬਰ
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸ਼ਾਮ 04:25
- ਰਾਹੂਕਾਲ : 09:21 ਤੋਂ 10:43 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 13:26 ਤੋਂ 14:48 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਕਾਮੁਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 9:21 ਤੋਂ 10:43 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।