ਚਿਹਰਾ, ਨੱਕ-ਮੂੰਹ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ?
ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਲਾਪੁਝਾ ਦੇ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
Published : July 14, 2026 at 11:01 PM IST
ਅਲਾਪੁਝਾ (ਕੇਰਲ): ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ... ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੁੜਵਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਪੀਲਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਜੋਤੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਦੋ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਧਾਰ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ 1947 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੁੜਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਥੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।