ਰੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕੁੜੀ
ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ।
Published : November 9, 2025 at 2:04 PM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸ਼ਿਮਲਾ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ।
ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਲੜਕੀ
ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਵੜੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਿਰਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
ਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਨਦੀਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਨੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਰੌ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੀਲ-ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।