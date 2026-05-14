ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਸਮੇਤ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਸੱਟਾਂ।
Published : May 14, 2026 at 4:15 PM IST
ਬਰੇਲੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਸਮੇਤ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬਾਬੀਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਨ੍ਹੇ, ਜਿਸਨੇ 50 ਝਰਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਇੱਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਂ, ਟੀਨ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੂਰਨਲਾਲ (38) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਾਸੀਰਾਮ, ਨੰਦਗਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੰਗਤੀਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ।
ਭਾਮੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੀਟੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲਾ ਗੋਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਤਾ ਜੂਨੂਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 61 ਸਾਲਾ ਲਿਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਦੇਵਕੀ ਸਕਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਦਰੱਖਤ ਉਖੜ ਗਏ। ਤਾਜਪੁਰਾ ਨਵਾਡੀਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਂਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੱਬ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਮੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਮੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਸਮੇਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।