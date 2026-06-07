ਸੈਲਫੀ ਬਣੀ ਕਾਲ ! ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। SDRF ਦਾ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 11:53 AM IST
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਬੇਵੱਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਉੱਠੀਆਂ।
ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 43 ਸਾਲਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਡਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਪੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਬਚੇਲੀਖਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, SDRF ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, SDRF ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਲਿੰਗਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।