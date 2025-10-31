ETV Bharat / bharat

ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਲਾਸ਼, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

shooting video near railway track in maharashtra
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੁਲਢਾਣਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਢਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਸਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ (22, ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ, ਰਾਜਾ ਤਾਲੁਕਾ, ਖਾਮਗਾਓਂ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੀਤਾਂਬਰ ਜਾਧਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਅਲਸਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਦੀਮ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਾਈਬਾਈ ਮੋਟੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਨਦੀਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਗਾਂਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸ਼ੇਗਾਂਵ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਹ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

TAGGED:

YOUNG BOY KILLED AT RAILWAY TRACK
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੌਤ
YOUNG BOY HIT BY TRAIN
BOY DIED DURING SHOOTING REEL
REEL SHOOT BULDHANA MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.