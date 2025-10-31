ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਲਾਸ਼, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਲਾਸ਼, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੁਲਢਾਣਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਢਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਸਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ (22, ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ, ਰਾਜਾ ਤਾਲੁਕਾ, ਖਾਮਗਾਓਂ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੀਤਾਂਬਰ ਜਾਧਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਅਲਸਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਦੀਮ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਾਈਬਾਈ ਮੋਟੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਨਦੀਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਗਾਂਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸ਼ੇਗਾਂਵ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਹ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।