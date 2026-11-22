ਘਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 22, 2026 at 2:00 PM IST
ਰੇਵਾੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ):ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 'ਬੁਲੇਟ' ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 32 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਤਿਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰੈਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ
ਮ੍ਰਿ੍ਤਕ ਵੈਭਵ ਤਿਵਾਰੀ ਗਵਾੜੀ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ 'ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਮਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭੱਗ 4:45 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਬੁਲੇਟ' ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਤੋਂ ਭਿਵਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇੜੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਭਵ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।
ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਪਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਸੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਭਵ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੈਕਟਰ 6 ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO) ਸਚਿਨ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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