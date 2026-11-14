ਵੋਟ ਦੇਣ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
Published : November 14, 2026 at 4:13 PM IST
ਪੋਖਰਣ (ਜੈਸਲਮੇਰ): ਪੋਖਰਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਨੀਆਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ'
ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਬੂਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਹਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਨੀਆਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੇਰੋ ਚੌਧਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੂਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।
150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ
ਬਾਬੂਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੇਰੋ, ਮੋਹਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਨੀਆਣਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੇਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ।