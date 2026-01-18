ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਂ?
ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : January 18, 2026 at 2:09 PM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਬਾੜਮੇਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਡਾ. ਪਵਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਿਲਾ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਮਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭੂਰਤੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ
ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਚਿਉਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 2-2 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।