ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਮੰਦਰ
13 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : December 10, 2025 at 4:28 PM IST
ਰਾਜਾਮਹੇਂਦਰਵਰਮ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ।
2016 ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਰਾਜਾਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੰਡੀਮੱਲਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਧੀ ਸਾਈ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਦਸਾਈ ਦੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਦਸਾਈ ਦੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਨ ਸਮਾਧਨਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਦ ਸਾਈਂ ਦੱਤ ਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ।"
ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।