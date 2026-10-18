ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
Published : October 18, 2026 at 3:28 PM IST
ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਚਲੌਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ।
ਨਿਚਲੌਲਾ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਯੋਗੇਂਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਚਲੌਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਟਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਨਿਚਲੌਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਿਤੌਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਨਿਕਹਲੌਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰਦੋਈ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਹਰਦੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਲਾਵਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਰਾਠੌਰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਡੋਕੋਮੋ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੱਲਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸੰਜਮ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਲਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।