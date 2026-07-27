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ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

CHHOTA UDAIPUR SNAKEBITE
ਸੜਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 27, 2026 at 7:35 PM IST

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ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ (ਗੁਜਰਾਤ): ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸਵਾੜੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਲੀਲਾਬੇਨ ਵਸਾਵਾ, ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਯੋਗ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਯਾਤਰਾ

ਅਜਿਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਟਰੈਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਸ਼ੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਨਾ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵੱਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਸੜਕ, ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ

ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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CHHOTA UDAIPUR SNAKEBITE
SNAKE BITE INCIDENT NASVADI
ਸੜਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਚਰ
ਗੁਜਰਾਤ
WOMAN CARRIED ON STRETCHER

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