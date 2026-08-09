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ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਸ਼-ਲੈਂਡਿੰਗ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Trainer Aircraft Crashes Near Baramati Airstrip
ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ((IANS))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 3:54 PM IST

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ਬਾਰਾਮਤੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼-ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਕਰੈਸ਼-ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲੀਅਰਜੈੱਟ 45 ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਕਪਿਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ VSR ਵੈਂਚਰਸ ਦਾ ਸੀ।

ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਸੁਮਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਫਸਰ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟ ਸੀ।

ਏਏਆਈਬੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ

ਏਏਆਈਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਏਏਆਈਬੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਮਈ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਜੂਬਾਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਗਿਆ।

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