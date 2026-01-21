ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ
ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ; ਭੀੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : January 21, 2026 at 1:56 PM IST
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਭੀੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੇਠਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਪੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Lucknow | PRO Defence, Prayagraj, Wing Commander Debartho Dhar says," around 12 noon today, a microlight aircraft of iaf with two crew, which was on a training mission, conducted an emergency landing. the two crew are safe, and a court of inquiry has been ordered." pic.twitter.com/THwvqNS0Yl— ANI (@ANI) January 21, 2026
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇਬਾਰਥੋ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸਨ, ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"