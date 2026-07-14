ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਾਰ 30 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ, 4 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : July 14, 2026 at 10:16 AM IST
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਉਰਗਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟੋਰਵਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੀਘਾਟ-ਢੇਂਕਾ ਕਰਾ ਨੇੜੇ ਅਰਪਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਕਾਰ (CG 13 AS 9262) ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਰਬਾ ਤੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਪੀਡ-ਅੱਪ ਕਾਰ ਅਧੂਰੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ
ਟੋਰਵਾ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ 112 ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਬਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।