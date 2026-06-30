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ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ, ਨਾਗਾਰਾਸੂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੇਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

HARYANA TOURIST ATTACK
ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 3:00 PM IST

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ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਫਿਰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ, ਫਿਰ ਨਾਗਾਰਾਸੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ, ਨਾਗਾਰਾਸੂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜੋੜਾ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀ। ਕਾਰ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕਰੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਦਾ ਵਾਂਗ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਰੇਟ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।

ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ (viral video)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਕਾਬੂ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ।

HARYANA TOURIST ATTACK
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ (ETV Bharat)

ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। - ਦੇਵੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਔਰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

HARYANA TOURIST ATTACK
ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ (ETV Bharat)

16 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨੀ ਕੀ ਰੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਪੋਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ

ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

HARYANA TOURIST ATTACK
ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ (ETV Bharat)

ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਨਗਰਾਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ

20 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰਾਸੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

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ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ
HARYANA TOURIST ATTACK

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